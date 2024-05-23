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Песков рассказал, обсуждали ли Путин и король Бахрейна кризис на Украине

Песков: король Бахрейна не передавал Путину предложения по ситуации на Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе двусторонних переговоров не передавал российскому президенту Владимиру Путину никаких предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, об этом не заходила [речь]», — сказал представитель главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков подчеркнул, что лидеры двух стран отметили сходство своих взглядов на международные отношения.

Днем 23 мая в Кремле состоялись переговоры президента РФ и короля Бахрейна. Встреча началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась в формате официального завтрака. На этом этапе к обсуждению двустороннего сотрудничества присоединились члены делегаций обоих государств.

В ходе мероприятия Путин обратил внимание, что они с зарубежным коллегой не виделись с 2016 года. Тем не менее за последние три года Москве и Манаме удалось укрепить двусторонние связи, подчеркнул российский лидер. Также он добавил, что в 2025 году РФ и Бахрейн отметят 35-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и король Бахрейна провели встречу в Москве.

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