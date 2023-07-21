Центробанк резко повысил ключевую ставку — до 8,5%

Центробанк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров.

Свое решение ЦБ объяснил это, прежде всего, тем, что текущие темпы роста цен в пересчете на год превысили целевые 4%. Также усилились инфляционные ожидания населения, а динамика внутреннего спроса и ослабление курса рубля усиливают риски дальнейшего роста цен, добавил регулятор.

«Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике», — следует из пресс-релиза.

ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозам регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–6,5% в этом году и вернется к 4% в 2024-м.

Финансовые эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», ранее спрогнозировали рост ставки на 0,5 п.п, допуская более крупные шаги повышения — на 0,75 и 1 п.п. Такой шаг повышения допускали главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По мнению Васильева, 15 сентября ключевая ставка может увеличиться еще на 0,5 п.п, до 9%. К заседанию ЦБ осенью годовая инфляция уже будет превышать 5% и требовать дальнейших действий регулятора, объяснил он.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.