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Путин подарил длинный Аurus королю Бахрейна

Помощник президента РФ Ушаков: Путин подарил длинную версию Аurus королю Бахрейна

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Дмитрий Азаров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подарил королю Бахрейна длинную версию отечественного автомобиля Аurus. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Король Бахрейна прилетел в Россию 22 мая по приглашению Путина. Главы государств намерены обсудить состояние и перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также поднять актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, стороны планировали обсудить итоги 33-го саммита Лиги арабских государств, который прошел в Манаме 16 мая.

На церемонии инаугурации Путина 7 мая была представлена обновленная версия российского представительского автомобиля Аurus Senat. Были изменены передняя часть машины: оптика, решетка, бампер, капот, крылья. Модернизирован не только внешний вид, но и внутреннее наполнение.

Впервые Путин совершил поездку на Аurus на предыдущей инаугурации в 2018 году. С тех пор президент постоянно пользуется отечественным лимузином.

Ранее завод «Москвич» приостановил производство электрокара 3е в 2024 году.

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