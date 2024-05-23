Путин подарил длинный Аurus королю Бахрейна

Президент РФ Владимир Путин подарил королю Бахрейна длинную версию отечественного автомобиля Аurus. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Король Бахрейна прилетел в Россию 22 мая по приглашению Путина. Главы государств намерены обсудить состояние и перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также поднять актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, стороны планировали обсудить итоги 33-го саммита Лиги арабских государств, который прошел в Манаме 16 мая.

На церемонии инаугурации Путина 7 мая была представлена обновленная версия российского представительского автомобиля Аurus Senat. Были изменены передняя часть машины: оптика, решетка, бампер, капот, крылья. Модернизирован не только внешний вид, но и внутреннее наполнение.

Впервые Путин совершил поездку на Аurus на предыдущей инаугурации в 2018 году. С тех пор президент постоянно пользуется отечественным лимузином.

Ранее завод «Москвич» приостановил производство электрокара 3е в 2024 году.