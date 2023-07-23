Эксперт предложил альтернативу восстановлению Каховского водохранилища

Эксперт Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов предложил озеленить дно Каховского водохранилища в качестве альтернативы его восстановлению, сообщает РИА Новости.

«Если честно, это экологическая катастрофа – исчез целый водный объект. В результате мы имеем дно, покрытое донными отложениями, какого качества — не очень понятно. Скорее всего, особой токсичности там нет… Будут эти высохшие отложения, возможно, развеваться, поэтому нужно принимать срочные мероприятия, чтобы предотвращать развеивание донных отложений, которые оказались на поверхности, засаживать, залужать», — поделился Болгов.

Он добавил, что решения такой задачи «на таком масштабе» у специалистов еще не было — на месте бывшего водохранилища необходимо провести большой объем почвенно-мелиоративных работ.

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