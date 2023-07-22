Глава Истры заявила, что захватчик дома в поселке «Шервуд» психически нездоров

Мужчина, который с оружием пробрался в дом в коттеджном поселке «Шервуд» в Московской области, приехал в столичный регион из Сибири, и он психически нездоров. Об этом сообщается в Telegram-канале главы городского округа Истра Татьяны Витушевой.

По ее словам, в этом коттеджном поселке утром 22 июля вооруженный человек ворвался в частный дом.

«По первичной предполагаемой версии оперативных служб, была совершена попытка взлома частного домовладения со стороны леса. Налетчик, одетый в камуфляж и представившийся Вячеславом, действовал в одиночку...» — уточнила глава городского округа.

Как добавила Витушева, у проникшего на территорию автомат Калашников, при себе запас патронов.

В настоящий момент неизвестно, для чего мужчина приехал из Сибири в Подмосковье.

Утром 22 июля неизвестный проник в частный дом в коттеджном поселке «Шервуд» возле подмосковной Истры. Прибывший на место участковый полицейский «потребовал прекратить противоправные действия, однако мужчина высказал в его адрес угрозы применения насилия и продемонстрировал оружие». Уже заведено уголовное дело.

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