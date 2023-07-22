Психически больной отец напал с ножом на 14-летнего сына в Каспийске

Шесть ударов ножом нанес житель Каспийске сыну-подростку, мальчика спасла мать, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Дагестан.

44-летний мужчина находился в своей квартире на кухне вместе с 14-летним сыном. В какой-то момент он схватил нож и напал на ребенка, отец успел нанести мальчику шесть ножевых ранений, когда на кухню прибежала мать школьника и отобрала нож.

Подростка госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь. По информации республиканского МВД, напавший на ребенка мужчина имеет психическое заболевание и состоит на учете в РПНД.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее дебошир из Тулы напал на полицейских с ломом и топором.