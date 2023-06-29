В Индонезии рыба ударила мужчину по лицу и проткнула ему нос

На островах Ментавай рыба-стрела выпрыгнула из воды, ударила по лицу серфингиста из Австралии и проткнула ему нос. Об этом сообщил Perth Now.

По данным издания, 24 июня 2023 года австралиец Стив Кезич катался на серфинге в море вместе с восемью другими серфингистами. Они сидели на досках, когда мужчина почувствовал сильную пощечину. Он подумал, что его друзья бросили в него водоросли, однако затем увидел саргана — рыбу с длинным и заостренным клювом.

Клюв животного впился в нос Кезича и обломался. Его кусок так и оставался в мужчине, пока другие серфингисты грузили его на скоростную лодку и доставляли на берег. По словам очевидцев, из ранения сочилось много крови.

Нигде поблизости не было больницы, однако один из серфингистов оказался фельдшером скорой медицинской помощи. Он сумел зашить нос Кезичу, наложив три шва. Вся процедура заняла около часа. После проведенных манипуляций у пострадавшего не возникло никакой инфекции.

Местные жители заявили, что сарганы обычно выходят на поверхность воды только ночью, так как боятся света.

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