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Москвичам рассказали о погоде на выходных

В Московском регионе в выходные ожидается до +26

Небольшие дожди и 26 градусов тепла прогнозируются в Москве в эти выходные, 1 и 2 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Она отметила, что погода улучшится в выходные дни. Так как циклон, ответственный за непогоду 29 и 30 июня, сместится на восток, столица останется в его тыловой части.

Метеоролог сообщила, что 1 июля столбики термометров будут на уровне 23–25 градусов, 2 июля – 24–26 градусов.

Также, по ее словам, которые цитирует «Москва 24», будет расти атмосферное давление, местами могут выпасть осадки не более 2 миллиметров.

Ранее Позднякова предупредила, что почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 29–30 июня. Специалист объяснила интенсивные ливни действием циклона, который постепенно смещается к Москве со стороны Минска.

До этого жителям Центральной России пообещали солнечный, но засушливый июль, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». Температура будет на два или более градусов выше климатической нормы, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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