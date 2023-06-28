Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

В среду в Москве ожидается облачная погода и до +22°С, сообщает Гидрометцентр РФ.

По информации синоптиков, днем в среду в столице ожидается кратковременный дождь, облачно с прояснениями и до +22°С.

Ночью температура понизится до +12°С. Возможен дождь, местами сильный, грозы.

В Подмосковье днем в среду температура будет держаться в пределах +19... +24°С. Ночью столбики термометра опустятся до +10°С. Ожидается восточный ветер 6-11 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что июль в Центральной России будет жарким и засушливым.

По его словам, в конце июня в Центральной России ожидается большое количество осадков, но тем не менее недобор по количеству осадков первого летнего месяца может достигать 40% от положенного лимита. При этом температура будет в среднем на два градуса выше климатической нормы.

Сейчас для Центральной России нормой являются +10... +15°С и +22... +27°С днем.