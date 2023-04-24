Baza: на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода упал квадрокоптер

На территорию Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в столичном районе Капотня упал неизвестный квадрокоптер. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел утром 23 апреля, но об этом стало известно только сейчас.

По данным портала, заметив беспилотник, сотрудники МНПЗ вызвали полицию и саперов. Прибывшие на место специалисты установили, что дрон не представлял опасности для окружающих: на нем была закреплена лишь видеокамера. Однако примерно в 50 метрах от беспилотника обнаружили перцовый баллончик.

Кто запустил дрон над заводом, пока неизвестно. Правоохранители разыскивают его владельца.

Ранее стало известно, что утром 24 апреля беспилотник атаковал Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку дронов.

Также 23 апреля в Подмосковье упал начиненный 17 кг взрывчатки украинский беспилотник UJ-22 Airborn — у него закончилось топливо в баке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».