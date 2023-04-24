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В Казахстане не будут проводить военный парад ко Дню Победы из-за экономии средств

Минобороны Казахстана: республика не будет проводить военный парад в честь Дня Победы

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Максим Богодвид/РИА Новости

В Министерстве обороны Казахстана сообщили, что страна не планирует проведение военного парада ко Дню Победы в этом году в связи с экономией средств. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — говорится в сообщении.

Ранее РИА Новости сообщило, что Красную площадь начали готовить к проведению Дня Победы 9 мая. Как передает корреспондент агентства, в настоящее время строители монтируют трибуны для зрителей по обе стороны Мавзолея Ленина, который пока не задрапирован, а вдоль площади появились декоративные конструкции. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что праздничные мероприятия на 9 Мая в регионе отменены из соображений безопасности. Решение было принято на заседании оперативного штаба. В регионе отменены массовые мероприятия, парад и запуск салютов.

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