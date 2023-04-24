Власти Севастополя сообщили о возобновлении движения морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт Севастополя, временно прекративший работу 24 апреля, возобновил движение. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

Отмечается, что работа транспорта возобновлена в штатном режиме.

О приостановке морского пассажирского транспорта стало известно утром 24 апреля.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что Черноморский флот (ЧФ) отражает атаку дронов в Севастополе.

Позднее он добавил, что во время атаки на Севастополь один беспилотник уничтожили, второй взорвался сам.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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