В «Росэнергоатоме» сообщили о повреждении турбинного зала на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено остекление турбинного зала четвертого энергоблока Запорожской АЭС.

По его словам, окна в этом зале были выбиты взрывной волной.

«Но это история в большей степени связана с активностью, с использованием не артиллерийских ударов, а дронов», — сказал Карчаа.

Он также указал, что украинские войска не прекращают эту активность в направлении Запорожской АЭС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают использовать ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки на Запорожскую АЭС.

До этого Карчаа прокомментировал заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что эксперты на ЗАЭС фиксировали обстрелы в районе станции. По его словам, эти слова являются нагнетанием ситуации.