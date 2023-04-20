Мэр Белгорода показал фото повреждений дома после взрыва

Мэр Белгорода Валентин Демидов прибыл на место, где произошел взрыв, и показал последствия произошедшего.

Он опубликовал в своем Telegram-канале фото поврежденного дома на улице Шаландина и одной из пострадавших квартир.

Глава города также сообщил, что повреждены оказались несколько автомобилей, а также дорожное полотно, где образовалась воронка радиусом около 20 метров.

По информации Демидова, никто не пострадал. Мэр указал, что всем эвакуированным из домов жителям предложат временно разместиться в гостинице.

Ранее сообщалось, что в Белгороде произошел взрыв. Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию.

В соцсетях очевидцы стали публиковать фото последствий взрыва и видео с места происшествия. По данным Telegram-канала 112,

С 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, регион неоднократно подвергался обстрелам.