Мужчина сломал дверь, пытаясь попасть внутрь жилого дома в Сочи, и попал на видео

Мужчина долго пытался взломать неподдающуюся дверь жилого дома, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» и публикует запись с камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в Сочи 4 марта.

Неизвестный мужчина в течение нескольких минут дергал запертую дверь в одном из домов жилого комплекса «Министерские озера». Он попал на несколько камер, установленных у входной двери, внутри подъезда и в лифте.

Сообщается, что после акта вандализма с его стороны входная дверь погнулась, а стеклянная вставка на ней треснула.

После неудачных попыток и нескольких звонков, мужчина попал в подъезд, когда ему открыл дверь житель дома, возвращавшийся из магазина.

Теперь управляющая компания, ответственная за объект, просит виновника инцидента «сдаться» добровольно и заплатить за нанесенные им повреждения.

Если этот призыв действия не возымеет, тогда представители УК обратятся с заявлением в полицию.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге двое мужчин пытались открыть входную дверь подъезда, в результате чего один из них сломал ногу, уронив на нее бордюрный камень.