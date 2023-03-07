Mash: проверки в отношении блогера Чекалиной начались из-за конфликта со стилистом Янковской

Дело о неуплате налогов в отношении блогеров Чекалиных началось из-за их конфликта со стилистом Эльвирой Янковской, сообщает Mash.

Конфликт Валерии Чекалиной и Эльвиры Янковской произошел летом 2022 года. Тогда блогер обвинила звездную стилистку в продаже поддельных сумок под брендами Dior, Chanel, Hermes и Louis Vuitton.

После этого Янковская попала под домашний арест, а сотрудники МВД из управления экономической безопасности и противодействия коррупции начали проверки заявившей о нелегальных продажах Чекалиной.

close Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Личные вещи, паспорта РФ и США и ювелирные украшения в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Автомобили Mercedes-Benz Gelendwagen и Lamborghini Urus в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Полную галерею можно посмореть

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В дальнейшем они обнаружили нехватку сотен тысяч рублей налогов. Сообщается, что допросы по доходам блогеров длились почти полгода.

Также известно, что перед началом обысков, стартовавших в ночь на 7 марта, правоохранители отменили домашний арест стилистки Янковской.

Во время следственных действий в доме Чекалиных сотрудники СК обнаружили 10 паспортов РФ и паспорт США, однако пока неясно, кому он принадлежит.

Также Mash сообщает, что следователи обнаружили там 8 килограммов чистого золота 999-й пробы.

Адвокат блогеров-миллионников Михаил Мушаилов рассказал «Газете.Ru», что обвинение супругам еще не предъявлено. По его словам, Чекалиным «никакого наказания не грозит».