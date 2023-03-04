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Кабмин Украины утвердил государственную антикоррупционную программу

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Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство утвердило государственную программу для реализации антикоррупционной стратегии до 2025 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации антикоррупционной стратегии 2021–2025 годов», — говорится в сообщении Шмыгаля.

По его словам, в программе содержатся мероприятия, которые направлены на повышение эффективности системы противодействия коррупции. Также указано, что в стране будет формироваться негативное отношения к коррупции. Однако о конкретных мерах украинский премьер не сообщил.

22 января вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что правительство страны уволило подозреваемого в коррупции заместителя министра развития инфраструктуры Василия Лозинского.

Отмечается, что в кабмине страны Лозинский считался доверенным лицом Дениса Шмыгаля. В связи с этим дело министра развития инфраструктуры «будет использовано для удара по премьеру», и, возможно, даже для попытки организации его отставки.

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