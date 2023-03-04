Город Запорожье частично обесточен после взрывов

В нескольких районах подконтрольного Киеву города Запорожье пропало электричество. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм».

Отмечается, что это произошло после прогремевших там взрывов.

Ранее издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Запорожье днем 4 марта произошло два взрыва.

В этот же день в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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