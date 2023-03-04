На Сахалине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в субботу, 4 марта в центральной части Сахалина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

«Землетрясение магнитудой 3,9 произошло 4 марта в 16.13 (8.13 мск). Эпицентр располагался в 27 км северо-западнее села Пильво в Смирныховском районе», — уточнила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Как поясняется, очаг природного катаклизма залегал на глубине 5 км.

Также подчеркивается, что подземные толчки до 3 баллов ощущались жителями смирныховского села Онор.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции.

Также стало известно, что второе за день землетрясение произошло в районе Курильских островов. Эпицентр землетрясения, произошедшего в 17:14 (9:14 мск), залегал на глубине 63 км и располагался в 60 км южнее села Малокурильского на острове Шикотан.