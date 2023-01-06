Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Двое рабочих сварились заживо в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

В Нижнем Новгороде двое рабочих упали в залитый кипятком подвал и погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в ночь на 6 января текущего года в жилом доме на Азовской улице. Накануне в экстренные службы поступило сообщение, что в здании прорвало водопроводную трубу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники АО «Домоуправляющая компания Приокского района» попытались спуститься в подвал дома, однако лестница не выдержала их и обрушилась. В результате россияне упали в кипяток и получили смертельные ожоги.

Ранее стало известно, что в Новосибирске мужчина упал с моста в кипяток и сварился заживо.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть