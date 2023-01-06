Двое рабочих сварились заживо в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде двое рабочих упали в залитый кипятком подвал и погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в ночь на 6 января текущего года в жилом доме на Азовской улице. Накануне в экстренные службы поступило сообщение, что в здании прорвало водопроводную трубу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники АО «Домоуправляющая компания Приокского района» попытались спуститься в подвал дома, однако лестница не выдержала их и обрушилась. В результате россияне упали в кипяток и получили смертельные ожоги.

Ранее стало известно, что в Новосибирске мужчина упал с моста в кипяток и сварился заживо.