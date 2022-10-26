Суд в Москве арестовал директора Собчак до 24 декабря по делу о вымогательстве у Чемезова

Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова до 24 декабря по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС.

Судья сообщил, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Суханову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 декабря.

Ранее стало известно, что следователь в ходе заседания суда заявил, что коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова задержали при получении транша в 800 тыс. рублей от представителей главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

По данным следствия, коммерческий директор Собчак вымогал 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за нераспространение информации в Telegram-канале. Суханов не признал вину в вымогательстве.

Еще одним фигурантом по делу является бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Его адвокат заявил, что его подзащитному уже предъявили обвинения. Директор свою вину отрицает.

Источник РИА Новости сообщал, что сама Собчак покинула Россию и направилась в Литву после обысков в ее доме в Московской области.