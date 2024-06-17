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Названа средняя цена автомобиля с пробегом в России

Авто.ру: средняя цена авто с пробегом в РФ выросла до 1,7 млн рублей

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России в мае 2024 года средняя стоимость автомобиля с пробегом составила 1,7 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Авто.ру».

«По оценке «Авто.ру», средняя цена автомобиля с пробегом в мае была на уровне 1,7 млн рублей, что на 9,9% больше мая 2023 года и на 8,3% ниже января 2024 года», — говорится в сообщении.

Представитель сервиса Георгий Голубев заявил, что на средние цены влияет увеличение объема предложения в сегменте.

До этого стало известно, что в мае 2024 года на российском рынке было продано 81,6 тыс. кроссоверов, что на 70% больше, чем годом ранее. В структуре продаж на рынке новых легковых автомобилей на машины этого сегмента пришлось 65%.

С января по май включительно российские покупатели приобрели 408,6 тыс. кроссоверов, что составило 69% от всех реализованных машин и оказалось на 96% выше прошлогоднего результата — 208 тыс. единиц.

По итогам мая в России самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников стал Haval Jolion.

Продажи модели выросли на 64,4% и достигли 6,3 тыс. машин. На второй строчке разместился Chery Tiggo 7 Pro Max (+63,3%), а на третьей — Chery Tiggo 4 Pro (рост в 2,2 раза). В пятерку самых востребованных авто на рынке также вошли Lada Niva Travel (30,9%) и Lada Niva Legend (+37%).

Ранее глава «АвтоВАЗа» рассказал о ситуации с ценами на автомобили Lada.

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