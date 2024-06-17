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В Приморье собака вцепилась в лицо ребенку

В Приморье собака искусала восьмилетнюю девочку

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Shutterstock

В приморском селе Авангард восьмилетняя девочка пострадала от нападения собаки. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел вечером 16 июня, собака набросилась на школьницу и укусила ее за лицо. Пострадавшая госпитализирована. По факту нападения пса на несовершеннолетнюю проверку проводит краевая прокуратура.

Известно, что собака была бродячей, подробности о состоянии девочки неизвестны, устанавливается все обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за отлов безнадзорных животных.

До этого сообщалось, что в Сахалинской области на детской площадке произошло нападение бездомной собаки на ребенка. Инцидент произошел в городе Холмске. Бродячая собака покусала малолетнего на детской площадке — ребенок получил множество травм. Региональными следственными органами по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Информации о состоянии пострадавшего ребенка не поступало.

Ранее сочинскую школьницу госпитализировали после того, как собака подруги откусила ей часть лица.

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