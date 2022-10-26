Следствие заявило, что Суханова задержали при получении транша от представителей Чемезова

Следователь в ходе заседания суда заявил, что коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова задержали при получении транша в 800 тыс. рублей от представителей главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда, где решается вопрос об аресте Суханова.

«Суханов был задержан в ресторане Regent при получении транша от потерпевшего в 800 тыс. рублей», — сказал следователь.

По данным следствия, коммерческий директор Собчак вымогал 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за нераспространение информации в Telegram-канале. Суханов не признал вину в вымогательстве.

Еще одним фигурантом по делу является бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Его адвокат заявил, что его подзащитному уже предъявили обвинения. Директор свою вину отрицает.

Источник РИА Новости сообщал, что сама Собчак покинула Россию и направилась в Литву после обысков в ее доме в Московской области.