Житель Татарстана забил до смерти мужчину и отрезал ему гениталии

В Татарстане вынесли приговор 50-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве и надругательстве над телом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре 2021 года в Набережных Челнах. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил бывшего сожителя своей приятельницы руками и ногами, а также молотком и обрезком металлической трубы. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

После этого злоумышленник отрезал половой орган жертве, а женщине пригрозил убийством.

Суд приговорил мужчину к 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 48-летний житель Рубцовска обвиняется в убийстве своего 51-летнего брата. Мужчины помогали своей матери готовиться к переезду. Вечером они остались одни и решили выпить, после чего завязался конфликт на почве неприязненных отношений, которые сложились у них еще в детстве. В ходе ссоры обвиняемый жестоко избил своего старшего брата, от чего тот скончался на месте происшествия.