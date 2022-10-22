Голикова предложила ускорить реализацию генетических программ

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РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова информировала о необходимости сосредоточиться на научных вызовах, стоящих перед страной, а также на ускорении реализации задач, поставленных генетической программой. Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом текущей мировой обстановки важно при реализации программы сфокусироваться на тех научных вызовах, которые стоят перед страной, а также на ускорении реализации задач, которые поставлены генетической программой и имеют приоритетное значение уже сейчас», — уточняется в комментарии Голиковой.

По ее словам, ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу до 2030 года.

Также Голикова обратила внимание, что продление и реализация генетических программ должны учитывать все возникающие вызовы.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьеров кураторами развития высокотехнологичных направлений. Голиковой поручено курировать направление по ускоренному развитию генетических технологий.

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