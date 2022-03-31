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Жена продала вещи мужа в прямом эфире, узнав об измене

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Jamille Margarita Galvez/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жительница Филиппин устроила распродажу вещей мужа, узнав, что он ей изменил, пишет Asia One. В прямом эфире зрители могли купить брюки или футболку довольно дорогих брендов.

Джамиля Гальвес, узнав, что муж ей изменил, не стала впадать в уныние, а придумала, как выйти из ситуации победителем. Пока супруга не было дома, она организовала в соцсетях прямой эфир и устроила распродажу его вещей. На торги были выставлены брюки, рубашки и футболки дорогих брендов.

«Осторожно, покупайте на свой страх и риск, эти вещи прокляты!» — прокомментировала Джамиля.

Трансляция оказалась настолько популярной, что собрала более 28 тыс. репостов. Гальвес сообщила, что все деньги, полученные с продаж, она потратит на троих детей. Пользователи соцсетей поддержали женщину, сказав, что мужчина ее не достоин.

Ранее американец отправил своей девушке скриншот и случайно выдал измену.

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