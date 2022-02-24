Латвия прекратила выдачу виз россиянам и отозвала своего посла

Латвия отозвала своего посла из России для консультаций и приняла решение прекратить выдачу виз российским гражданами, заявил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс в своем »Твиттере».

«Учитывая агрессию России на Украине, я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также прекратить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации», — цитирует министра РИА «Новости».

По его словам, исключение будет сделано только в случае особых гуманитарных соображений.

Также отмечается, что российский посол в Латвии Михаил Ванин был вызван в МИД страны.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявил, что страна приостанавливает выдачу виз россиянам в ответ на военную операцию Москвы на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.