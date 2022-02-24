Сирены гражданской обороны начали звучать в Киеве

Сирены гражданской обороны звучат утром 24 февраля в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, за чертой украинской столицы местами раздаются взрывы. Данных о пострадавших сейчас нет.

Также уточнялось, что большое количество частных автомобилей покидает украинский город.

23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской республик принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер сказал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Также в Киеве в результате взрыва на Васильковской улице оказались повреждены жилые здания.