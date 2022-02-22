Кулеба и Боррель обсудили реакцию на признание Россией ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили реакцию на решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Боррель сообщил об этом в Twitter.

«Обсудили дальнейшие шаги с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой после решения Кремля признать неподконтрольные правительству территории Донецкой и Луганской областей самостоятельными образованиями. Непоколебимая поддержка и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс переговорила с украинским коллегой насчет антироссийских санкций, которые будут объявлены сегодня, 22 февраля.

До этого главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что признание ДНР и ЛНР нарушает международное законодательство.

Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР накануне. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.