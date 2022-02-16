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Родителей истощенных детей из квартиры в Москве обвинили в покушении на убийство

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ГСУ СК России по г. Москве

Следователи предъявили отцу и матери обнаруженных в столичной квартире истощенных детей обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщается на сайте СК России по Москве.

Как выяснилось, подозреваемых в убийстве в 2020 году уже лишали родительских прав в отношении восьми детей. Причиной стали асоциальный образ жизни и систематическое непринятие мер по воспитанию своих детей.

Действия фигурантов расследования квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц».

Вскоре родителей, подозреваемых в жестоком обращении с 8-месячными близнецами-грудничками, планируют заключить под стражу. Меру пресечения определит суд. Предварительно, с конца мая 2021 года по февраль текущего муж и жена, находясь в квартире на Плеханова, систематически избивали новорожденных.

Ранее стало известно, что в Москве в квартире в районе Перово нашли двух малолетних детей в тяжелом состоянии, их долгое время не кормили. Малышей госпитализировали.

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