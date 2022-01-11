В Госдуме призвали найти виновников в убийстве более 50 лошадей

В Государственной думе, как заявил первый зампред комитета парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, считают вопиющей историю с убийством более полусотни лошадей в Алтайском крае. Об этом сообщает Life.ru.

По словам народного избранника, Госдума уже направила запросы в краевое ГУ МВД России касательно инцидента.

«Даже беглый анализ истории показывает, что массовое убийство животных — это само по себе уже тяжелое преступление. Во-вторых, там ущерб в особо крупных размерах причинен», — уточнил Бурматов.

Также депутат ГД считает, что нужно обязательно проверить использование огнестрельного оружия.

С учетом масштаба произошедшего преступление могла совершить целая группа лиц, которая действовала по предварительному сговору, не исключает депутат.

«Надо возбуждать уголовное дело по нескольким статьям и обязательно виновных установить в этой дикой и абсолютно вопиющей ситуации», — заключил политик.

Преступление совершено в Петропавловском районе.

Ранее стало известно, что убитые лошади паслись между селами Камышенка и Солоновка. Ведется расследование по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Лица, которые могут быть причастны к убийству, пока не установлены.