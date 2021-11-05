Следователи ищут участников конфликта, напавших на отца с ребенком в Новой Москве

Столичное управление МВД начало проверку в связи с конфликтом в Новой Москве, где четверо неизвестных напали на отца с ребенком. Сейчас следователи ищут людей, причастных к нападению в Новых Ватутинках, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчины напали на отца, находившегося на улице с ребенком, недалеко от торгового центра, вечером 4 ноября.

В настоящий момент в Новых Ватутинках полицейские патрулируют улицы, опрашивают местных жителей. Начались рейды, в рамках которых стражи порядка проверяют документы, передает Telegram-канал «112».

Пока идет поиск участников драки, дежурят работники МВД, осуществляются следственные действия.

Также появились сведения, что участники драки якобы намерены встретиться на том же месте.

При этом проверку начал и СК РФ по Москве.