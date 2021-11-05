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Власти ЕАО отреагировали на увольнение медиков двух филиалов «скорой»

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Среди людей, которые захотели уволиться из-за неготовности прививаться от COVID-19 в Еврейской автономной области, восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад, остальные — уборщицы и водители. Ситуацию в регионе и увольнением медперсонала прокомментировали в департаменте информационной политики губернатора и правительства Еврейской АО, сообщает РИА «Новости».

В общей сложности захотели прекратить работать 26 человек.

Власти обратили внимание, что уйти с работы при отсутствии желания вакцинироваться — это законное право. Не согласились вакцинироваться работники двух филиалов «скорой» Облучья и Пашково.

«Законное право работника — освободить занимаемую должность при отсутствии желания вакцинироваться от коронавируса. Во всех отделениях ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» привиты 90% сотрудников. Ни о каких «27 врачах в Облучье» не может быть и речи. Среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад – из Облучья и Пашково», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудник аппарата губернатора добавила, что главный врач высказал исчерпывающее мнение по сложившейся ситуации.

«Тезис руководителя областной Станции скорой медицинской помощи В. И. Когана остается в силе: с учетом нормативов минздрава в Облученском районе достаточно медперсонала и средств, которые при необходимости будут перераспределены по территории, чтобы обеспечить население своевременной медицинской помощью», — отметила представитель ведомства.

Ранее стало известно, что в российском городе Облучье работники скорой уволились, не захотев прививаться от COVID-19. Медики будут работать до 15 ноября, после чего заберут трудовые книжки.

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