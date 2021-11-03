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Мясников назвал «словоблудием» аргументы противников вакцинации от COVID-19

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РИА «Новости»

Телеведущий и врач Александр Мясников разместил в своем Telegram-канале пост, в котором предположил, почему мифы о вакцинации против COVID-19 пользуются большой популярностью.

По его словам, аргументы противников вакцинации являются «вопиющей безграмотностью и словоблудием». При этом, по словам медика, многие люди верят в это.

Людям, которые сомневаются в необходимости вакцинироваться, Мясников напомнил, что на сегодняшний день ученые из 61 страны разрабатывают 155 новых вакцин.

«Что, ученые в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин, — неграмотные идиоты? <...> Или опять мировой заговор??! Или мы просто верим «сердцем»?» — написал он.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщал, что более 92% госпитализируемых в России пациентов с коронавирусом не привиты. При этом вакцинированные люди не попадают в реанимацию. При этом в группу риска попадают не только лица старше 60 лет, но также и молодежь, и беременные женщины.

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