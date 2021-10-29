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В Минздраве пообещали организовать в ближайшую неделю поставки в регионы «Спутника Лайт»

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Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи/РИА «Новости»

Министерство здравоохранения в ближайшую неделю поставит в регионы дополнительные партии однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«На данный момент в субъектах РФ имеется достаточный запас двухкомпонентных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю», — рассказали в пресс-службе.

В Минздраве также отметили, что в последнее время в России увеличилось число желающих привиться от SARS-CoV-2. Кроме того, вырос спрос на повторную вакцинацию, для которой и используется «Спутник Лайт».

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с критическим уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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