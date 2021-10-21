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Большинство россиян поддерживают обязательную вакцинацию от COVID-19 в ряде отраслей

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликован итоги опроса россиян, который посвящен мерам по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

По итогам опроса, 64% граждан скорее поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников медицинских организаций (31% россиян относятся к этому отрицательно).

Допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места при наличии QR-кода поддерживают 56% респондентов (40% – скорее не поддерживают, при этом среди вакцинированных россиян меру поддерживают 74% и не поддерживают 24%).
За требования по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций высказались 55% опрошенных.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в указ о мерах, введенных в связи с распространением коронавируса. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в столице дни с 28 октября до 7 ноября объявлены нерабочими в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

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