Путин подписал указ о нерабочих днях

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы, сообщает пресс-служба главы государства.

«Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе.

При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.

Правительству России и регионов в рамках указа необходимо будет определить режим работы федеральных и региональных учреждений культуры и здравоохранения в эти нерабочие дни.

Объявить дополнительные нерабочие дни на фоне пандемии предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Инициативу поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

20 октября в России было зарегистрировано 34 073 случая заражения коронавирусом за сутки, при этом был установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса — скончались 1028 человек. За весь период пандемии в стране выявлено более 8 млн случаев COVID-19, скончались более 226 тыс. человек.