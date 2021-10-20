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В Москве приземлился самолет с неисправностью, выполнявший рейс Петербург-Грозный

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Самолет, который выполнял рейс Санкт-Петербург - Грозный, с неисправностью системы кондиционирования, сел в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС заявили в авиационных службах.

В настоящий момент неизвестно, по какой причине возникла неисправность и сколько человек было на борту воздушного судна.

Также нет данных, когда будет возобновлен рейс в Грозный.

Ранее в Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет, летевший с Мальдивских островов. Пилоты сообщили о неполадках с тягой двигателя. Самолет благополучно сел.

Также сообщалось, что летевший из московского аэропорта Домодедово в Симферополь самолет авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Внештатная ситуация произошла 3 октября.

В сентябре самолет, летевший из Омска в Москву, экстренно сел в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

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