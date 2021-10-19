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Женщина нашла в базе данных Amazon свои аудиозаписи и данные о перемещениях

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my.data.not.yours/TikTok

Жительница США рассказала, что компания Amazon хранит на своих серверах папки с аудиозаписями ее голоса, телефонными контактами и информацией о геолокации, пишет издание Mirror.

Как рассказала американка, она отправила запрос в Amazon, чтобы запросить имеющуюся о ней информацию в компании, но не ожидала получить такой результат.

По словам женщины, на ее почту пришел архив, содержащий множество папок с такими названиями, как: «покупки», «видео», «ответы», «оповещения».

«В папке «аудио» было 3534 коротких аудиоклипа. Затем я перешла в папку «контакты», а там список номеров из моего телефона. Не помню, чтобы я их синхронизировала», — добавила женщина.

Сама женщина считает, что всю информацию о ней компании могла передавать умная колонка «Алекса». Представители Amazon прокомментировали ситуацию и постарались внести ясность.

«Клиенты могут импортировать контакты своих телефонов через приложение по управлению «Алексой», чтобы использовать такие функции, как звонки по громкой связи — эту функцию можно легко отключить. Вы также можете предоставить «Алексе» разрешение на использование геолокации, и эту функцию также можно отключить», — говорится в заявлении.

Ранее разработчики Amazon назвали «катастрофой» домашнего робота компании. Так, в документах, слитых в сеть, говорится о потенциальной слежке роботом при помощи системы распознавания лиц.

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