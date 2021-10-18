Вступили в силу новые правила газификации

В России с 18 октября, вступают в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям в рамках программы социальной догазификации. Об этом пишут «Известия».

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил новые правила 16 сентября.

Согласно новым правилам, можно подать заявку не только через офисы газоснабжающих организаций, но и через Госуслуги, МФЦ и единого оператора.

Бесплатная догазификация предназначена лишь для тех, кто собирается пользоваться газом «для личных, семейных и домашних нужд», то есть программа не будет доступна тем, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что программа социальной газификации будет завершена в России до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Москве начались внеплановые проверки газовых плит в квартирах. Особое внимание будет уделено состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов.