Появилось видео с места аварии автобуса с россиянами в Анталье

Не менее семи российских граждан пострадали в аварии с участием автобуса в Турции в Анталье. Появилось видео с места ДТП, сообщает портал Demiroren.

На опубликованных кадрах видны последствия происшествия. Автобус, в котором были туристы, лежит перевернутый. У транспортного средства выбито лобовое стекло, на место происшествия прибыли оперативные службы.

По одной из версий, к аварии могла привести скользкая дорога из-за дождя. После того как автобус опрокинулся и пассажиры не смогли выбраться через двери, пришлось выбить лобовое стекло.

К месту происшествия прибыли пожарные и скорая помощь. Среди пострадавших экскурсовод. Сейчас пострадавшие под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что эта авария произошла в районе Манавгат.

До этого автобус, перевозивший российских туристов из поселка Конаклы, перевернулся около курортного города Манавгат в провинции Анталья. Тургруппа состояла из 22 человек, в их числе были девять детей.