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В Москве задержали троих мужчин, обвиняемых в хулиганских действиях на фиолетовой ветке метро

Столичные следователи задержали троих мужчин, которые обвиняются в хулиганских действиях на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Москве.

Кузьминский районный суд привлек фигурантов к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное по ч. 1 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Причиной стало неуважение к обществу и последовавшая нецензурная брать в вагоне поезда Московского метрополитена.

«Вместе с тем, проведенными первоначально проверочными мероприятиями столичными следователями установлено, что в действиях мужчин имеются также признаки уголовно наказуемого деяния», — добавили в Следственном комитете.

По версии следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» фиолетовой ветки, обвиняемые проявили агрессию в отношении женщины. В результате за пассажирку заступились другие пассажиры. Фигуранты, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие и высказывали угрозы его применения к людям, уточнили в СК.

Подозреваемыми стали мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, расследование произошедшего в метро конфликта продолжается.

Ранее СК завел уголовное дело по факту хулиганских действий в Московском метрополитене.

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