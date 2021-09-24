В Уфе испугались учителя с оружием для тира

В Уфе спецслужбы проверили школу после информации о мужчине с оружием около учебного заведения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очевидцы позвонили в экстренные службы города с сообщением, что в сторону школы и колледжа, которые расположены рядом, прошел мужчина с оружием в руках. Выяснилось, что преподаватель одного из учебных заведений принес электронное ружье для электронного тира», — рассказал источник.

Уточняется, что оружие требовалось для занятий, опасности оно не представляет.

В МВД по региону отказались комментировать ситуацию.

По данным агентства «Башинформ», правоохранители приезжали в колледж на Революционной улице.

До этого в ряде Telegram-каналов появилась информация, что школу №44 в Уфе оцепили спецслужбы якобы из-за человека с оружием.

Ранее в МВД рассказали о тренировочном задержании мужчины с оружием в школе в Туринске.