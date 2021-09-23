Пожар в ангаре в подмосковной Черноголовке локализован

Пожар в ангаре в подмосковном городе Черноголовка локализован на площади три тыс. квадратов, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

«В 03.00 локализация на площади 3000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило, что нежилой металлический ангар загорелся в городском округе Черноголовка, по адресу 1-й проезд, 4. Уточнялось, что существовала угроза перехода огня на офисное здание.

В начале апреля в Башкирии в населенном пункте Языково произошел пожар в жилом бревенчатом доме. Спасатели прибыли по адресу улица Генерала Шаймуратова и локализовали горение на площади 40 кв. м, а затем потушили пожар. В результате происшествия погибли женщина и ребенок, еще один трехлетний мальчик получил травмы.