Голосующие на выборах в Госдуму в Киеве столкнулись с оскорблениями

У здания посольства России в Киеве, где находится избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму, один мужчина устроил одиночный пикет, а другой накричал на собравшихся. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

Молодой человек с плакатом, порицающим желание граждан России принять участие в выборах, встал напротив посольства.

Другой мужчина, как видно на кадрах, начал оскорблять пришедших проголосовать, заявляя, что он «украинец и он им не рад». Граждане России, стоящие у посольства, никак не отреагировали на него.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов. На 10.00 мск последнего дня голосования явка составила 35,69%.

Для голосования за рубежом организовано 348 избирательных участков в 143 странах мира. Голосование носит заявительный характер, то есть для этого не потребуется регистрация в дипломатических ведомствах, достаточно прийти на участок с паспортом.