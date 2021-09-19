В ХМАО нашли разбившийся гидросамолет

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа обнаружили обломки упавшего гидросамолета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

На месте крушения также были найдены тела мужчины и женщины.

Днем ранее сообщалось, что гидросамолет упал в болото под Ханты-Мансийском вблизи с озером Глубокое. В поисках самолета принимали участие 20 человек, а также шесть единиц техники, включая болотоход.

До этого 12 сентября пассажирский самолет L-410 авиакомпании «Аэросервис» совершил жесткую посадку в районе села Казачинское Казачинско-Ленского района в Иркутской области. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека. В качестве основных причин крушения специалисты рассматривают отказ техники и ошибку пилотирования при посадке.