В России второй день подряд выявляют больше 20 тысяч случаев заражения COVID-19

В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечились 13 418 человек, умерли 793.

Большинство случаев инфицирования были зафиксированы в Москве (2 376), Петербурге (1 834), Московской (1004), Свердловской (507) и Самарской (502) областях.

За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 7 274 928 жителей России, выздоровели 6 498 682 пациента, скончались 198 218.

Днем ранее количество новых заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 20 329. Этот показатель превысил отметку в 20 тыс. впервые с 22 августа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве.