В Одинцово упал лифт, в котором были женщина с младенцем

Лифт с женщиной и ребенком упал в в 33-этажном жилом комплексе в подмосковном Одинцово. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры по Московской области.

По предварительным данным, 31 августа лифт, в котором находились женщина и четырехмесячным ребенком, пролетел пять этажей.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования», — сказано в сообщении.

Женщина по имени Татьяна, которая была в том самом лифте, рассказала изданию Life.ru о произошедшем с ней и ее четырехмесячной дочкой. Она отметила, что малышка находилась в коляске.

По словам женщины, подобный инцидент с лифтом происходит уже не в первый раз. Татьяна сообщила, что неделю назад лифт проехал «в свободном падении» три этажа. Дом оборудован четырьмя лифтами.

«Я со своим малышом спускалась на лифте вниз с 31-го на первый этаж. На 30-м этаже лифт остановился, но двери не открылись. С 30-го этажа по 25-й мы пролетели в свободном падении. Далее лифт остановился, двери открылись, зашла девушка с ребенком и собакой», — сказала женщина.

Как сообщает издание, лифт марки KONE был остановлен за счет страховочного механизма. После произошедшего жительница обратилась в управляющую компанию с просьбой устранить проблему. Женщину заверили, что это будет сделано в течение десяти рабочих дней. До конца ремонтных работ лифт будет заблокирован.