Завершена укладка рельсов на мосту между Китаем и Россией через реку Амур

Строители закончили укладку рельсов на мосту между Россией и Китаем через реку Амур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Во вторник, 17 августа, были сомкнуты российская и китайская части железнодорожного полотна. На строительной площадке китайско-российского железнодорожного моста в Тунцзяне в провинции Хэйлунцзян была проведена установка последнего отрезка рельсов между Россией и КНР (4.58 мск).

Проектная скорость движения составов по мосту, как ожидается, составит 100 км/ч. При этом пропускная способность мостового перехода будет достигать 21 млн тонн в год.

Мостовой переход Нижнеленинское — Тунцзян через реку Амур станет первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Его длина будет свыше 2 км, при этом 309 м. придется на российскую сторону.

Данный мост рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути. По нему в Китай намерены экспортировать железную руду и уголь.

Ранее сообщалось, что в Китае открыли первый в мире подвесной мост для скоростных поездов. Он побил мировой рекорд по максимально допустимой скорости движения по нему поездов.